Pemerintah Targetkan 1.000 Penerima Beasiswa S2, Bakal Tempuh Pengabdian di 154 Kawasan Transmigrasi

JAKARTA - Pemerintah menargetkan 1.000 penerima beasiswa magister akan menempuh pendidikan hingga pengabdian langsung di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Program ini juga menyasar lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edy Gunawan mengatakan hal ini menjadi rancangan dari program 'Transmigrasi Patriot 2026' yang mengintegrasikan Tim Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot (S2) guna membentuk kawasan transmigrasi yang produktif dan mandiri secara ekonomi berbasis riset aplikatif.

"Di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 1.000 awardee beasiswa magister akan menempuh pendidikan selama 18 bulan, termasuk melakukan penelitian tesis dan pengabdian langsung di 154 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia," kata Edy Gunawan dalam acara wisuda Universitas Siber Asia (UNSIA), Minggu (18/1/2026).

Kehadiran Kementerian Transmigrasi ini turut mempertegas komitmen dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui sinergi dunia akademik dan teknologi digital. UNSIA, kata Edy, mewisuda 879 lulusan secara hybrid. Sebanyak 367 orang diwisuda secara onsite (langsung) dan 495 orang di antaranya terhubung secara daring dari berbagai belahan dunia termasuk Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi, UNSIA membuktikan bahwa peran pendidikan jarak jauh adalah nyata, tanpa batas, dan tanpa jarak

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning asal Indonesia harus memiliki DNA digital. Henri menjelaskan hal ini menurutnya penting untuk memecahkan masalah nyata di Indonesia.