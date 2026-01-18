Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pemerintah Targetkan 1.000 Penerima Beasiswa S2, Bakal Tempuh Pengabdian di 154 Kawasan Transmigrasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:36 WIB
Pemerintah Targetkan 1.000 Penerima Beasiswa S2, Bakal Tempuh Pengabdian di 154 Kawasan Transmigrasi
Wisuda UNSIA
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menargetkan 1.000 penerima beasiswa magister akan menempuh pendidikan hingga pengabdian langsung di 154 kawasan transmigrasi di Indonesia. Program ini juga menyasar lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edy Gunawan mengatakan hal ini menjadi rancangan dari program 'Transmigrasi Patriot 2026' yang mengintegrasikan Tim Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot (S2) guna membentuk kawasan transmigrasi yang produktif dan mandiri secara ekonomi berbasis riset aplikatif. 

"Di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 1.000 awardee beasiswa magister akan menempuh pendidikan selama 18 bulan, termasuk melakukan penelitian tesis dan pengabdian langsung di 154 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia," kata Edy Gunawan dalam acara wisuda Universitas Siber Asia (UNSIA), Minggu (18/1/2026).

Kehadiran Kementerian Transmigrasi ini turut mempertegas komitmen dalam mengakselerasi pembangunan nasional melalui sinergi dunia akademik dan teknologi digital. UNSIA, kata Edy, mewisuda 879 lulusan secara hybrid. Sebanyak 367 orang diwisuda secara onsite (langsung) dan 495 orang di antaranya terhubung secara daring dari berbagai belahan dunia termasuk Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi, UNSIA membuktikan bahwa peran pendidikan jarak jauh adalah nyata, tanpa batas, dan tanpa jarak

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Henri Togar Hasiholan Tambunan menyampaikan lulusan perguruan tinggi berbasis full online learning asal Indonesia harus memiliki DNA digital. Henri menjelaskan hal ini menurutnya penting untuk memecahkan masalah nyata di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mahasiswa Transmigrasi Unsia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194999//ilustrasi-nVwv_large.jpg
Sudah Dibuka Sejak 5 Januari, Pendaftaran SNPMB Punya Persyaratan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190558//mahasiswa_its-Ptvb_large.jpg
Mahasiswa ITS Ciptakan EyeXaminer untuk Deteksi Dini Retinopati Diabetik, Cegah Kebutaan Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188572//ilustrasi-Z730_large.jpg
Curhat Mantan Rektor Unkhair yang Sedih Seribu Mahasiswanya Tak Lanjutkan Kuliah karena Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188492//mnc_universiti-VKHa_large.jpg
HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187254//mnc_university-K7C0_large.jpeg
MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement