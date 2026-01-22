Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pesan Mahfud MD untuk Wisudawan UNOSO: Banyak yang Hebat Akademik, tapi Gagal di Masyarakat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |20:53 WIB
Pesan Mahfud MD untuk Wisudawan UNOSO: Banyak yang Hebat Akademik, tapi Gagal di Masyarakat
Mahfud MD
A
A
A

JAKARTA - Universitas OSO atau UNOSO menggelar wisuda ke-2 di Pontianak Convention Center (PCC), Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (22/1/2026). Prosesi wisuda berlangsung khidmat dan penuh haru.

Sidang wisuda UNOSO dihadiri langsung Pembina Yayasan Pendidikan OSO, Dr Oesman Sapta (OSO), beserta istri Serviati Oesman. Sidang tersebut juga dihadiri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; akademisi Rocky Gerung; serta Gubernur Kalbar, Ria Norsan; dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan.

Turut hadir Kapolda Kalbar, Irjen Pipit Rismanto; Rektor UNOSO, Yarlina Yacoub; Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), Garuda Wiko; mantan Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen (Purn), Gories Mere;  serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar. 

Dalam sambutannya, Oesman Sapta berharap, para wisudawan/wisudawati dan mahasiswa UNOSO menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat daerah. Dia menegaskan, mahasiswa harus berpihak pada kebenaran.

"Kepada para lulusan UNOSO, teruslah bermanfaat untuk sesama, untuk daerah maju," ujar OSO.

Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar karena telah diterima dan diizinkan untuk membangun pendidikan di wilayah ini. OSO pun menekankan pentingnya sistem pendidikan dan pengalaman.

Menurut dia, selain menimba ilmu melalui pendidikan dan buku, pengalaman sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mencapai keberhasilan. OSO menegaskan, sistem pendidikan dan pengalaman sama-sama penting dan sangat dibutuhkan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mahasiswa mahfud md UNOSO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/65/3196577//ijti-o2IE_large.jpg
Hadapi Kemajuan Industri Media, Kompetensi Mahasiswa Diperkuat di Bidang Broadcasting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196344//mahasiswa-Ylny_large.jpg
Bertemu Prabowo, Mahasiswa RI di London Titip Harapan Besar untuk Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/65/3196082//wisuda_unsia-9e41_large.JPG
Pemerintah Targetkan 1.000 Penerima Beasiswa S2, Bakal Tempuh Pengabdian di 154 Kawasan Transmigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194999//ilustrasi-nVwv_large.jpg
Sudah Dibuka Sejak 5 Januari, Pendaftaran SNPMB Punya Persyaratan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190558//mahasiswa_its-Ptvb_large.jpg
Mahasiswa ITS Ciptakan EyeXaminer untuk Deteksi Dini Retinopati Diabetik, Cegah Kebutaan Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement