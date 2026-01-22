Pesan Mahfud MD untuk Wisudawan UNOSO: Banyak yang Hebat Akademik, tapi Gagal di Masyarakat

JAKARTA - Universitas OSO atau UNOSO menggelar wisuda ke-2 di Pontianak Convention Center (PCC), Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (22/1/2026). Prosesi wisuda berlangsung khidmat dan penuh haru.

Sidang wisuda UNOSO dihadiri langsung Pembina Yayasan Pendidikan OSO, Dr Oesman Sapta (OSO), beserta istri Serviati Oesman. Sidang tersebut juga dihadiri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD; akademisi Rocky Gerung; serta Gubernur Kalbar, Ria Norsan; dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan.

Turut hadir Kapolda Kalbar, Irjen Pipit Rismanto; Rektor UNOSO, Yarlina Yacoub; Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), Garuda Wiko; mantan Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen (Purn), Gories Mere; serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.

Dalam sambutannya, Oesman Sapta berharap, para wisudawan/wisudawati dan mahasiswa UNOSO menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya masyarakat daerah. Dia menegaskan, mahasiswa harus berpihak pada kebenaran.

"Kepada para lulusan UNOSO, teruslah bermanfaat untuk sesama, untuk daerah maju," ujar OSO.

Pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar karena telah diterima dan diizinkan untuk membangun pendidikan di wilayah ini. OSO pun menekankan pentingnya sistem pendidikan dan pengalaman.

Menurut dia, selain menimba ilmu melalui pendidikan dan buku, pengalaman sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan mencapai keberhasilan. OSO menegaskan, sistem pendidikan dan pengalaman sama-sama penting dan sangat dibutuhkan.