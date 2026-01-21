Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hadapi Kemajuan Industri Media, Kompetensi Mahasiswa Diperkuat di Bidang Broadcasting

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |08:52 WIB
Hadapi Kemajuan Industri Media, Kompetensi Mahasiswa Diperkuat di Bidang <i>Broadcasting</i>
Workshop Simulasi Siaran Berita TV (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa antusias mengikuti Workshop Simulasi Siaran Berita TV yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Pemuda Jakarta. Lewat kegiatan ini diharapkan mahasiswa Ilmu Komunikasi UBSI mampu meningkatkan profesionalisme, kreativitas, serta daya saing di bidang broadcasting, khususnya dalam menghadapi perkembangan industri media yang semakin dinamis.

Workshop yang digelar pada 5 hingga 15 Januari 2026 merupakan kerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta sebagai bentuk penguatan kompetensi mahasiswa di bidang industri penyiaran. Workshop Simulasi Siaran Berita diikuti mahasiswa Semester V Peminatan Digital Broadcasting Media dan merupakan bagian dari implementasi pembelajaran berbasis praktik industri.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam produksi program berita televisi, mulai dari proses perencanaan redaksi, peliputan, penulisan naskah, produksi visual, hingga simulasi siaran berita secara profesional.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UBSI Intan Leliana menyampaikan kegiatan ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan dunia akademik dengan tuntutan industri media penyiaran.

“Workshop ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan teori yang telah dipelajari di kelas dengan praktik kerja di industri broadcasting, sehingga mereka memiliki kesiapan kompetensi sebelum terjun ke dunia kerja,” ujarnya lewat keterangan pers, Rabu (21/1/2025).

Workshop Broadcasting

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dibimbing langsung oleh praktisi televisi yang tergabung dalam IJTI Jakarta. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai etika jurnalistik, teknik peliputan berita televisi, standar produksi siaran, serta dinamika kerja di ruang redaksi televisi.

Workshop Simulasi Siaran Berita TV menggabungkan seluruh keahlian mahasiswa, baik secara teknis maupun konseptual, guna mencapai kualitas pendidikan yang optimal. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Program Studi Ilmu Komunikasi UBSI dalam mencetak lulusan yang unggul, adaptif, dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri media digital dan penyiaran.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
