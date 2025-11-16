Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan

JAKARTA – Mahasiswa, arsitek hingga pengusaha diajak adu skill membuat hunian masa depan. Bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), BTN membuka peluang bagi seluruh kalangan untuk mengembangkan ide hunian inovatif sekaligus terkoneksi dengan ekosistem perumahan nasional BTN.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perkembangan teknologi saat ini banyak mengubah pola hidup masyarakat. Dengan perubahan tersebut, lanjut Ramon, membuka peluang lahirnya berbagai inovasi di bidang hunian.

Menurut Ramon, Surabaya merupakan kota strategis dengan potensi talenta kreatif dan pelaku usaha yang besar.

“Kami ingin membuka jalan bagi masyarakat Surabaya untuk melahirkan inovasi di sektor hunian. Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi menjadi pintu ke jejaring ekosistem perumahan yang mempertemukan ide, industri, dan peluang pasar properti di Indonesia,” tulis Ramon dalam keterangan tertulisnya, Minggi (16/11/2025).

Kalangan pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa dan masyarakat umum bisa menuangkan ide mereka. Pada tahun ini, BTN Housingpreneur mengangkat tema "Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive".