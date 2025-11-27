Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:33 WIB

Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komika sekaligus pembawa acara, Soleh Solihun, turut hadir dalam program Rakyat Bersuara dalam rangkaian iNews Campus Connect yang digelar di Universitas Tarumanagara. Ia memberi respons positif terhadap inisiatif membawa dialog kebijakan langsung ke lingkungan kampus agar mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Soleh menilai kehadiran mahasiswa dalam forum seperti ini sangat penting, karena kampus merupakan ruang lahirnya pemikiran kritis. Terlebih, dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Stella Christie, yang dinilai mampu menjawab langsung keresahan mahasiswa.

“Di kampus tuh banyak mahasiswa yang punya pikiran-pikiran kritis dan ingin bertanya langsung kepada pembuat kebijakan. Dan di sini konteksnya ada Ibu Wamen. Jadi bagus acara ini, membawa aspirasi-aspirasi ke para akademisi,” ujar Soleh saat ditemui iNews Media Group seusai acara pada Kamis (27/11/2025).

Menurut Soleh, program seperti Rakyat Bersuara membuka ruang dialog yang jarang terjadi di ruang publik, terutama antara mahasiswa dan pejabat negara. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus digelar di berbagai kampus di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Soleh juga menyampaikan pesan khusus untuk para mahasiswa, terutama terkait pentingnya literasi digital di tengah banjir informasi dan maraknya penyebaran hoaks.

Soleh menilai kemampuan memilih dan memverifikasi informasi adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki generasi muda agar tidak mudah tersesat oleh berita palsu dan opini tanpa dasar.

“Harapannya buat generasi muda ya, berpikir kritis. Jangan mau dikasih informasi oleh orang yang tidak jelas siapa narasumbernya. Minimal kalau membaca sesuatu di internet, jangan langsung percaya,” tegas Soleh.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
