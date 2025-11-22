Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan

JAKARTA – Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) Medan ditantang membuat inovasi hunian masa depan yang adaptif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan melalui ajang BTN Housingpreneur 2025. Kegiatan ini sejalan dengan upaya mendukung Program Tiga Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengatakan gaya hidup masyarakat Indonesia terus berkembang dan memengaruhi kebutuhan akan hunian. Oleh karena itu, lanjut Ramon, BTN Housingpreneur digelar untuk menggali ide dan inovasi dari level paling dasar agar dapat menghadirkan solusi perumahan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah agar lahir terobosan nyata dan relevan yang menjawab kebutuhan akan rumah layak huni serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ramon dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/11/2025).

Sementara itu, Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera, Noor Ridlo, mengatakan BTN Housingpreneur bukan hanya kompetisi, tetapi juga gerakan untuk mendorong terciptanya kolaborasi antarpihak di sektor perumahan. “Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, dan perbankan ini diharapkan dapat menciptakan solusi atas tantangan sektor perumahan di Indonesia,” ujar Noor pada Roadshow BTN Housingpreneur 2025 di USU, Medan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris USU, Muhammad Fidel Ganis Siregar, mengajak para mahasiswa memaksimalkan kompetisi ini dengan memikirkan bagaimana kota-kota di Sumatera harus dirancang dan dikembangkan. “USU memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya membangun perumahan secara fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem kehidupan yang mampu menghadirkan inovasi, dapat diakses banyak orang, dan terjangkau,” tutur Fidel.

BTN Housingpreneur 2025 terbuka bagi kalangan pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tahun ini, BTN Housingpreneur mengangkat tema “Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive.”

(Kurniasih Miftakhul Jannah)