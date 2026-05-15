PENDIDIKAN Franka Franklin menarik diketahui. Sebab, istri dari Nadiem Makarim ini jadi sorotan usai sidang tuntutan 18 tahun penjara.

Franka Franklin sendiri memang terus setia mendampingi Nadiem Makarim yang masih terus menjalani proses hukum. Kehadirannya di ruang sidang tentu memberi dukungan untuk Nadiem.

1. Pendidikan Franka Franklin

Franka Franklin dikenal sebagai salah satu sosok profesional Indonesia dengan latar belakang pendidikan dan karier yang kuat di tingkat internasional. Perjalanannya menunjukkan kombinasi antara akademik yang solid dan pengalaman panjang di dunia bisnis kreatif serta ritel global.

Franka menempuh pendidikan tinggi di beberapa institusi luar negeri bergengsi. Ia belajar di Rotterdam University of Applied Sciences, Belanda, dengan fokus pada International Business and Development Studies.

Kemudian, Franka melanjutkan studi di Singapura melalui Raffles Design Institute. Dia mengambil bidang Business Management in Fashion and Retail dalam program kerja sama internasional.

Pendidikan akademiknya dilengkapi dengan gelar Bachelor of Arts (Hons) Marketing Management dari Northumbria University, Inggris, dengan pencapaian Upper Second Class Honors. Kombinasi ini membentuk fondasi kuat dalam bidang bisnis, pemasaran, dan industri kreatif.

Selain akademik, Franka juga memiliki rekam jejak karier yang panjang dan beragam. Dia menjabat sebagai President Commissioner Waterbom Bali sejak 2023, sebuah posisi strategis di salah satu destinasi wisata ternama di Indonesia.

Franka juga merupakan CEO Tulola Designs sejak 2017. Di bawah kepemimpinannya, Tulola berkembang dari brand butik menjadi label perhiasan ternama dengan jaringan distribusi yang semakin luas, termasuk ekspansi ke Singapura pada 2024.

Sebelum itu, Franka telah berpengalaman di berbagai perusahaan besar. Ia pernah menjabat sebagai VP Merchandising & Business Development di Berrybenka.com, Chief Marketing Officer Luxola.com yang kemudian diakuisisi LVMH dan menjadi bagian dari Sephora Asia Tenggara, serta Group Digital & E-Commerce Manager di Kanmo Group yang menaungi berbagai merek global seperti Mothercare, Coach, dan Karen Millen.