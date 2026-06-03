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PNJ Dalami Kasus Mahasiswa Kepergok Ciuman Sesama Jenis di Area Kampus

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |21:17 WIB
PNJ Dalami Kasus Mahasiswa Kepergok Ciuman Sesama Jenis di Area Kampus
PNJ Dalami Kasus Mahasiswa Kepergok Ciuman Sesama Jenis di Area Kampus (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) diduga berciuman dengan seorang pria di lingkungan kampus viral di media sosial. Rekaman tersebut memicu perbincangan di kalangan mahasiswa maupun warganet setelah beredar luas di berbagai platform.

Peristiwa itu disebut terjadi di area perpustakaan PNJ pada Selasa siang. Dalam video yang beredar, tampak seorang mahasiswa PNJ berinisial ARM bersama pria berinisial AW yang diduga melakukan aksi tersebut di lingkungan kampus.

Video berdurasi singkat itu direkam oleh mahasiswa lain yang berada di lokasi. Tak lama setelah diunggah, rekaman tersebut menyebar luas dan menjadi sorotan publik.

Pihak PNJ membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut keterangan kampus, kejadian pertama kali diketahui oleh sejumlah mahasiswa yang kemudian melaporkannya kepada petugas kampus.

"Memang benar terjadi di lingkungan kampus," papar Staff Humas PNJ Soraya Adlina.

Dalami Kasus Asusila

Setelah menerima laporan, petugas keamanan segera mengamankan kedua orang yang terlibat untuk menghindari potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus.

Dari hasil penelusuran awal, pihak kampus menyebut hanya satu orang yang berstatus sebagai mahasiswa PNJ, yakni ARM. Sementara AW diketahui bukan mahasiswa PNJ dan merupakan pihak eksternal yang berada di area kampus saat kejadian berlangsung.

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