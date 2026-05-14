Riwayat Pendidikan Mawar de Jongh yang Baru Wisuda S1 Ilmu Komunikasi

RIWAYAT pendidikan Mawar de Jongh menarik diulas. Sebab, dia baru saja wisuda S1 untuk jurusan ilmu komunikasi.

Unggahan Mawar de Jongh di media sosial kala menjalani wisuda pun ramai disorot. Sebab, sang kekasih yang juga selebriti Tanah Air, yakni Bryan Domani, turut hadir di hari bahagia Mawar tersebut.

Ya, aktris sekaligus penyanyi muda berbakat, Mawar Eva de Jongh, resmi menyandang gelar sarjana setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Pelita Harapan. Ia diketahui lulus dari program studi Ilmu Komunikasi.

Mawar pun mengikuti prosesi wisuda yang berlangsung baru-baru ini dalam acara yang digelar di Auditorium Kampus UPH, Tangerang, pada 7-8 Mei 2026. Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui akun media sosialnya dan langsung mendapat respons positif dari publik.

Banyak penggemar serta rekan sesama artis memberikan ucapan selamat atas pencapaian penting dalam perjalanan pendidikan Mawar. Apalagi, Mawar berhasil menyelesaikan pendidikannya di tengah jadwal padat di dunia hiburan Tanah Air. Ia dikenal aktif membintangi berbagai film dan serial, serta menekuni dunia musik dengan merilis sejumlah karya lagu.

Dalam momen wisuda tersebut, Mawar turut didampingi oleh kekasihnya, Bryan Domani. Kehadiran Bryan menjadi sorotan publik karena keduanya terlihat membagikan momen kebahagiaan bersama keluarga dan orang terdekat.