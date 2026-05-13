HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Josepha Alexandra, Siswi SMAN 1 Pontianak yang Berani Kritik Juri di Lomba 4 Pilar MPR

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |18:17 WIB
Josepha Alexandra curi perhatian di LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar. (Foto: Instagram)
SOSOK Josepha Alexandra tengah menjadi sorotan. Siswi SMAN 1 Pontianak itu diketahui berani kritik juri di lomba cerdas cermat (LCC) 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat (Kalbar).

Aksi beraninya dalam LCC 4 pilar MPR RI Kalimantan Barat pun diapresiasi banyak pihak hingga bahkan Josepha sampai mendapat beasiswa. Lantas, siapa sosok Josepha? Berikut ulasan soal profil Josepha Alexandra.

Josepha Alexandra Siswi yang Jawab Benar tapi Dinilai Salah Ditawari Beasiswa S1 di China 

1. Profil Josepha Alexandra

Nama Josepha Alexandra belakangan menjadi perhatian publik usai tampil dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Siswi SMAN 1 Pontianak itu ramai diperbincangkan setelah berani menyampaikan protes saat terjadi polemik penilaian dalam perlombaan tersebut.

Namun di balik momen viral itu, Josepha ternyata dikenal sebagai pelajar berprestasi yang telah aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik. Bahkan, dia ternyata sudah mengikuti ajang-ajang tersebut sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Josepha Alexandra sendiri saat ini tercatat sebagai siswi kelas 11 di SMAN 1 Pontianak. Ia mulai bersekolah di sana pada tahun ajaran 2024/2025 setelah menyelesaikan pendidikan di SMPN 10 Pontianak.

2. Sering Ikut Lomba

Dunia lomba bukan hal baru bagi Josepha. Sejak SMP, ia telah beberapa kali mewakili sekolah dalam ajang kompetisi akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan sejumlah unggahan media sosialnya, Josepha pernah mengikuti Lomba Cerdas Cermat Permuseuman tingkat SMP/MTS se-Kalimantan Barat. Tak hanya itu, ia juga sempat membawa SMPN 10 Pontianak meraih juara dalam Festival Seni dan Olimpiade Olahraga Sains tingkat pelajar.

Ketika melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Pontianak, Josepha tetap aktif mengikuti perlombaan. Salah satu ajang yang pernah diikutinya adalah Lomba Cerdas Cermat HMPPKN FKIP Untan 2025.

Prestasinya semakin menonjol saat dipercaya mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat nasional di Jakarta pada 2025. Dalam kompetisi tersebut, Josepha bersama timnya berhasil meraih juara pertama. Pengalaman itulah yang membuatnya kembali tampil di ajang LCC 2026 tingkat provinsi bersama SMAN 1 Pontianak.

Di luar kegiatan akademik, Josepha juga diketahui aktif dalam berbagai aktivitas lain. Berdasarkan unggahan media sosialnya, ia memiliki ketertarikan pada olahraga seperti taekwondo dan basket.

 

