23 Siswa SMAN 10 Depok Lolos SNBP 2026, Tembus PTN Favorit!

DEPOK - Kabar membanggakan datang dari SMAN 10 Depok. Sebanyak 23 siswa berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 dan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di Pulau Jawa.

Berdasarkan keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (4/4/2026). Pengumuman hasil SNBP 2026 sendiri telah dirilis secara resmi oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada 31 Maret 2026. Secara nasional, sebanyak 178.981 siswa dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan pendidikan ke PTN, baik melalui jalur akademik maupun vokasi.

Dari jumlah tersebut, 23 siswa SMAN 10 Depok yang berlokasi di Kelurahan Curug, Bojongsari, berhasil menembus kampus-kampus favorit melalui jalur prestasi. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 19 siswa lolos SNBP.

Keberhasilan peserta dapat diketahui melalui tampilan header berwarna biru pada laman pengumuman SNBP dengan pesan “Selamat! Anda Dinyatakan Lulus Seleksi SNBP”.

Adapun siswa yang berhasil lolos SNBP 2026 dari SMAN 10 Depok adalah:

Ianunno Atar Karim (Teknik Perkapalan, UI); Abel Ifana (Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta); Hector Ridwan Al Makassary (Hubungan Internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta); Rida Putri Andani (Ilmu Peternakan, Universitas Padjadjaran); Filosofia Mandira Hamidi (Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia); Cahaya Bulan Maulida (Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta); Syahila Isna Wanda Putri (Akuntansi, UPN Veteran Jakarta); Syahnaz Nazhira Aisha (Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, IPB University); Syadena Larasati Subagyo (Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia); Javier Baupati Yusuf (Statistika dan Sains Data, IPB University); Melda Jenny Putiana (Arsitektur, Universitas Pendidikan Indonesia).