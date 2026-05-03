HOME EDUKASI KAMPUS

Cara Mudah Akses Latihan Soal UTBK SNBT 2026 Gratis di Okezone

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |10:17 WIB
JAKARTA – Cara mudah mengakses latihan soal UTBK SNBT 2026 gratis kini bisa dilakukan secara online. Calon mahasiswa dapat mengikuti tryout melalui platform yang disediakan oleh Okezone sebagai sarana persiapan menghadapi ujian.

Program ini diselenggarakan bersama Genza Education, dengan materi yang dirancang menyerupai ujian asli. Latihan rutin melalui tryout dinilai dapat membantu peserta memahami pola soal, mengatur waktu pengerjaan, serta meningkatkan peluang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Cara Mudah Akses Latihan Soal UTBK SNBT 2026

  • Peserta dapat langsung mengakses tryout melalui tautan berikut: https://tryout.okezone.com/
  • Berikut langkah dan ketentuannya:
  • Tryout terbuka untuk seluruh siswa dari berbagai jurusan
  • Peserta harus login sebelum mulai mengerjakan soal
  • Tersedia dua jenis tes, yaitu Tes Skolastik dan Literasi yang terbagi dalam beberapa subtes
  • Soal dapat dikerjakan secara fleksibel tanpa harus berurutan
  • Waktu pengerjaan maksimal 180 menit
  • Jika waktu habis, jawaban akan otomatis tersimpan
  • Jawaban benar mendapatkan poin, sementara jawaban salah atau kosong tidak diberi nilai
  • Hasil nilai dapat langsung dilihat setelah selesai
  • Tryout dapat diulang untuk latihan lebih maksimal

Dengan memanfaatkan tryout gratis ini, peserta bisa mengevaluasi kemampuan sekaligus menyusun strategi belajar yang lebih terarah sebelum menghadapi ujian sebenarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Topik Artikel :
ptn Kampus snbp UTBK
