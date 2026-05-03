JAKARTA – Cara mudah mengakses latihan soal UTBK SNBT 2026 gratis kini bisa dilakukan secara online. Calon mahasiswa dapat mengikuti tryout melalui platform yang disediakan oleh Okezone sebagai sarana persiapan menghadapi ujian.
Program ini diselenggarakan bersama Genza Education, dengan materi yang dirancang menyerupai ujian asli. Latihan rutin melalui tryout dinilai dapat membantu peserta memahami pola soal, mengatur waktu pengerjaan, serta meningkatkan peluang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Cara Mudah Akses Latihan Soal UTBK SNBT 2026
Peserta dapat langsung mengakses tryout melalui tautan berikut: https://tryout.okezone.com/
Berikut langkah dan ketentuannya:
Tryout terbuka untuk seluruh siswa dari berbagai jurusan
Peserta harus login sebelum mulai mengerjakan soal
Tersedia dua jenis tes, yaitu Tes Skolastik dan Literasi yang terbagi dalam beberapa subtes
Soal dapat dikerjakan secara fleksibel tanpa harus berurutan
Waktu pengerjaan maksimal 180 menit
Jika waktu habis, jawaban akan otomatis tersimpan
Jawaban benar mendapatkan poin, sementara jawaban salah atau kosong tidak diberi nilai
Hasil nilai dapat langsung dilihat setelah selesai
Tryout dapat diulang untuk latihan lebih maksimal
Dengan memanfaatkan tryout gratis ini, peserta bisa mengevaluasi kemampuan sekaligus menyusun strategi belajar yang lebih terarah sebelum menghadapi ujian sebenarnya.