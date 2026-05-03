Cara Mudah Akses Latihan Soal UTBK SNBT 2026 Gratis di Okezone

JAKARTA – Cara mudah mengakses latihan soal UTBK SNBT 2026 gratis kini bisa dilakukan secara online. Calon mahasiswa dapat mengikuti tryout melalui platform yang disediakan oleh Okezone sebagai sarana persiapan menghadapi ujian.

Program ini diselenggarakan bersama Genza Education, dengan materi yang dirancang menyerupai ujian asli. Latihan rutin melalui tryout dinilai dapat membantu peserta memahami pola soal, mengatur waktu pengerjaan, serta meningkatkan peluang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Peserta dapat langsung mengakses tryout melalui tautan berikut: https://tryout.okezone.com/

Berikut langkah dan ketentuannya:

Tryout terbuka untuk seluruh siswa dari berbagai jurusan

Peserta harus login sebelum mulai mengerjakan soal

Tersedia dua jenis tes, yaitu Tes Skolastik dan Literasi yang terbagi dalam beberapa subtes

Soal dapat dikerjakan secara fleksibel tanpa harus berurutan

Waktu pengerjaan maksimal 180 menit

Jika waktu habis, jawaban akan otomatis tersimpan

Jawaban benar mendapatkan poin, sementara jawaban salah atau kosong tidak diberi nilai

Hasil nilai dapat langsung dilihat setelah selesai

Tryout dapat diulang untuk latihan lebih maksimal

Dengan memanfaatkan tryout gratis ini, peserta bisa mengevaluasi kemampuan sekaligus menyusun strategi belajar yang lebih terarah sebelum menghadapi ujian sebenarnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

