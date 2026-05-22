Kapan Bisa Unduh Sertifikat UTBK 2026? Ini Jadwal dan Caranya

JADWAL unduh sertifikat UTBK 2026 penting diketahui. Sebab, sertifikat UTBK nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan.

Setiap pelajar bisa memakai sertifikat ini untuk daftar ulang kampus hingga seleksi jalur mandiri di sejumlah perguruan tinggi. Karena itu, peserta UTBK SNBT 2026 yang sedang menunggu hasil seleksi perlu mencatat jadwal penting pengunduhan sertifikat UTBK.

1. Kapan Bisa Unduh Sertifikat UTBK 2026?

Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK adalah ujian masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh panitia SNPMB. Nilai UTBK menjadi syarat utama untuk mendaftar jalur SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes) serta sejumlah seleksi mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS).

UTBK sendiri sudah rampung digelar. Pelaksanaan ujian berlangsung pada 21 hingga 30 April 2026. Sementara itu, pengumuman hasil akan disampaikan pada 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Pengumuman hasil UTBK 2026 dapat diakses melalui laman resmi SNPMB dan link mirror perguruan tinggi negeri. Berdasarkan jadwal resmi SNPMB, sertifikat UTBK SNBT 2026 dapat diunduh mulai 2 Juni hingga 31 Juli 2026.