Gratis! Cara Daftar dan Ikut Tryout UTBK 2026 di Okezone

JAKARTA – Kabar baik bagi calon mahasiswa! Kamu bisa mengikuti tryout UTBK 2026 secara gratis melalui platform yang disediakan oleh Okezone. Program ini bisa menjadi sarana latihan sebelum menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Tryout ini diselenggarakan Okezone bekerja sama dengan Genza Education, sehingga materi soal yang disajikan dirancang menyerupai ujian asli.

Mengikuti tryout secara rutin dapat membantu peserta lebih terbiasa dengan pola soal, manajemen waktu, serta meningkatkan peluang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Cara Daftar dan Link Tryout UTBK Gratis

Kamu bisa langsung mengakses tryout melalui link berikut:

https://tryout.okezone.com/

Berikut langkah dan ketentuannya:

Tryout terbuka untuk seluruh siswa dari semua jurusan

Peserta wajib login terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal

Terdapat dua jenis tes, yaitu Tes Skolastik dan Literasi, yang terbagi ke beberapa subtes

Soal dapat dikerjakan secara fleksibel (tidak harus berurutan)

Waktu pengerjaan maksimal 180 menit

Jika waktu habis, jawaban akan otomatis tersubmit

Jawaban benar mendapatkan poin, sedangkan salah atau kosong tidak mendapat poin

Nilai bisa langsung dilihat setelah selesai mengerjakan

Tryout dapat diikuti berulang kali untuk latihan maksimal

Dengan memanfaatkan tryout gratis ini, kamu bisa mengukur kemampuan sekaligus menyusun strategi belajar yang lebih efektif sebelum UTBK sesungguhnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

