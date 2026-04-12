HOME EDUKASI KAMPUS

Gratis! Cara Daftar dan Ikut Tryout UTBK 2026 di Okezone

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |08:41 WIB
JAKARTA – Kabar baik bagi calon mahasiswa! Kamu bisa mengikuti tryout UTBK 2026 secara gratis melalui platform yang disediakan oleh Okezone. Program ini bisa menjadi sarana latihan sebelum menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Tryout ini diselenggarakan Okezone bekerja sama dengan Genza Education, sehingga materi soal yang disajikan dirancang menyerupai ujian asli.

Mengikuti tryout secara rutin dapat membantu peserta lebih terbiasa dengan pola soal, manajemen waktu, serta meningkatkan peluang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Cara Daftar dan Link Tryout UTBK Gratis

Kamu bisa langsung mengakses tryout melalui link berikut:
https://tryout.okezone.com/

Berikut langkah dan ketentuannya:

  • Tryout terbuka untuk seluruh siswa dari semua jurusan
  • Peserta wajib login terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal
  • Terdapat dua jenis tes, yaitu Tes Skolastik dan Literasi, yang terbagi ke beberapa subtes
  • Soal dapat dikerjakan secara fleksibel (tidak harus berurutan)
  • Waktu pengerjaan maksimal 180 menit
  • Jika waktu habis, jawaban akan otomatis tersubmit
  • Jawaban benar mendapatkan poin, sedangkan salah atau kosong tidak mendapat poin
  • Nilai bisa langsung dilihat setelah selesai mengerjakan
  • Tryout dapat diikuti berulang kali untuk latihan maksimal

Dengan memanfaatkan tryout gratis ini, kamu bisa mengukur kemampuan sekaligus menyusun strategi belajar yang lebih efektif sebelum UTBK sesungguhnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/65/3211929/kampus-J2A5_large.jpg
Ini Prediksi Skor UTBK SNBT UNP Terbaru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/65/3211267/sarjana-x3VG_large.jpg
Gelar Sarjana Saja Tak Cukup, Orangtua Mulai Fokus pada Kesiapan Karier Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/65/3210506/snbp-WZaf_large.jpg
Sudah Lulus SNBP 2026, Apakah Boleh Ikut UTBK SNBT? Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/65/3210494/kampus-BNAG_large.jpg
Solusi Atasi Lupa Password hingga Data Tidak Ditemukan SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/65/3210220/snpmb_2026-kvMt_large.jpg
Cara Daftar dan Login Akun SNPMB 2026 untuk UTBK SNBT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/65/3208914/kampus-nJYG_large.jpg
Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN 
