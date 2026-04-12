EDUKASI KAMPUS

Ini Prediksi Skor UTBK SNBT UNP Terbaru 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |06:33 WIB
JAKARTA – Ini prediksi skor UTBK SNBT Universitas Negeri Padang terbaru 2026. Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke UNP, nilai UTBK menjadi faktor utama yang perlu dipersiapkan dengan serius.

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui ujian tertulis. Jalur ini terbuka bagi peserta dari seluruh Indonesia yang ingin bersaing masuk ke kampus negeri, termasuk UNP yang dikenal memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Berbeda dengan jalur berbasis prestasi, SNBT menitikberatkan pada hasil tes yang diselenggarakan secara nasional oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Karena tingkat persaingannya cukup tinggi, calon peserta perlu strategi belajar yang matang untuk meraih skor maksimal.

Berdasarkan tren tahun sebelumnya, prediksi skor aman UTBK SNBT UNP 2026 berada di kisaran 450 hingga 580+ untuk program studi umum. Sementara itu, jurusan favorit seperti Kedokteran dan beberapa bidang teknik diperkirakan membutuhkan skor di atas 580.

Agar peluang lolos semakin besar, disarankan untuk menargetkan nilai di atas rata-rata tahun sebelumnya serta mempertimbangkan data peminat sebagai bahan evaluasi.

Estimasi Skor Aman UTBK UNP 2026

(Berdasarkan tren 2025)

  • Kedokteran: > 580–590
  • Keperawatan: > 570–580
  • Teknik (Pertambangan/Geologi): > 550–560
  • Prodi Saintek & Soshum umum (Manajemen, Psikologi, Informatika): > 500–540
  • Prodi Pendidikan, Seni, dan Bahasa: > 450–500

Perlu diingat, angka tersebut hanya bersifat prediksi dan bisa berubah tergantung tingkat persaingan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kemampuan dan memilih strategi yang tepat dalam menentukan program studi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

