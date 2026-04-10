JAKARTA – Menentukan skor aman dalam UTBK 2026 jadi pertanyaan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos ke perguruan tinggi negeri lewat SNBT. Jawabannya tidak tunggal, karena “skor aman” sangat bergantung pada jurusan dan kampus tujuan.
Berapa Skor UTBK yang Tergolong Aman?
Secara umum, gambaran kasarnya seperti ini:
650–700+ → cukup aman untuk banyak PTN (tergantung jurusan)
700–750+ → aman untuk jurusan favorit di PTN menengah–atas
750–800+ → sangat kompetitif, berpeluang di PTN top
800+ → peluang tinggi di jurusan paling ketat
Namun, jurusan seperti Kedokteran, Teknik Informatika, atau Hubungan Internasional biasanya punya cutoff jauh lebih tinggi dibanding jurusan lain.