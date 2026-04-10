HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Skor UTBK 2026 yang Aman? Ini Cara Perhitungannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |18:12 WIB
Berapa Skor UTBK 2026 yang Aman? Ini Cara Perhitungannya
Berapa Skor UTBK 2026 yang Aman? Ini Cara Perhitungannya (Foto: Freepik)
JAKARTA – Menentukan skor aman dalam UTBK 2026 jadi pertanyaan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos ke perguruan tinggi negeri lewat SNBT. Jawabannya tidak tunggal, karena “skor aman” sangat bergantung pada jurusan dan kampus tujuan.

Berapa Skor UTBK yang Tergolong Aman?

Secara umum, gambaran kasarnya seperti ini:

  • 650–700+ → cukup aman untuk banyak PTN (tergantung jurusan)
  • 700–750+ → aman untuk jurusan favorit di PTN menengah–atas
  • 750–800+ → sangat kompetitif, berpeluang di PTN top
  • 800+ → peluang tinggi di jurusan paling ketat

Namun, jurusan seperti Kedokteran, Teknik Informatika, atau Hubungan Internasional biasanya punya cutoff jauh lebih tinggi dibanding jurusan lain.

Cara Menghitung Nilai UTBK

Nilai UTBK berasal dari 4 komponen utama:

  • Tes Potensi Skolastik (TPS)
  • Literasi Bahasa Indonesia
  • Literasi Bahasa Inggris
  • Penalaran Matematika
  • Rumus sederhana:
  • Rata-rata UTBK = (TPS + Lit Indo + Lit Inggris + Matematika) ÷ 4

Contoh:

  • TPS: 70
  • Literasi Indo: 80
  • Literasi Inggris: 85
  • Matematika: 90
  • Total = 325
  • Rata-rata = 81,25

Cara Cek Peluang Lolos

Setelah tahu skor, jangan langsung nekat pilih jurusan. Cek dulu peluangmu lewat platform berikut:

  • Cerebrum → analisis rasionalisasi & rekomendasi jurusan
  • Ruangguru → simulasi peluang berbasis data
  • Pahamify → prediksi real-time peluang lolos

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3142966/viral_ekspresi_siswa_lolos_utbk_2025_teriak_di_tengah_jalan_hingga_menangis_saat_kerja-oSmG_large.jpg
Viral Ekspresi Siswa Lolos UTBK 2025, Teriak di Tengah Jalan hingga Menangis saat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134829/utbk_2025-VdYN_large.jpg
Sederet Modus Kecurangan UTBK 2025, Ada Joki hingga Kamera di Ciput Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/65/3210506//snbp-WZaf_large.jpg
Sudah Lulus SNBP 2026, Apakah Boleh Ikut UTBK SNBT? Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/65/3210494//kampus-BNAG_large.jpg
Solusi Atasi Lupa Password hingga Data Tidak Ditemukan SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/65/3210220//snpmb_2026-kvMt_large.jpg
Cara Daftar dan Login Akun SNPMB 2026 untuk UTBK SNBT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/65/3208914//kampus-nJYG_large.jpg
Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN 
