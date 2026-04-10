Berapa Skor UTBK 2026 yang Aman? Ini Cara Perhitungannya

JAKARTA – Menentukan skor aman dalam UTBK 2026 jadi pertanyaan penting bagi calon mahasiswa yang ingin lolos ke perguruan tinggi negeri lewat SNBT. Jawabannya tidak tunggal, karena “skor aman” sangat bergantung pada jurusan dan kampus tujuan.

Berapa Skor UTBK yang Tergolong Aman?

Secara umum, gambaran kasarnya seperti ini:

650–700+ → cukup aman untuk banyak PTN (tergantung jurusan)

700–750+ → aman untuk jurusan favorit di PTN menengah–atas

750–800+ → sangat kompetitif, berpeluang di PTN top

800+ → peluang tinggi di jurusan paling ketat

Namun, jurusan seperti Kedokteran, Teknik Informatika, atau Hubungan Internasional biasanya punya cutoff jauh lebih tinggi dibanding jurusan lain.

Cara Menghitung Nilai UTBK

Nilai UTBK berasal dari 4 komponen utama:

Tes Potensi Skolastik (TPS)

Literasi Bahasa Indonesia

Literasi Bahasa Inggris

Penalaran Matematika

Rumus sederhana:

Rata-rata UTBK = (TPS + Lit Indo + Lit Inggris + Matematika) ÷ 4

Contoh:

TPS: 70

Literasi Indo: 80

Literasi Inggris: 85

Matematika: 90

Total = 325

Rata-rata = 81,25

Cara Cek Peluang Lolos

Setelah tahu skor, jangan langsung nekat pilih jurusan. Cek dulu peluangmu lewat platform berikut:

Cerebrum → analisis rasionalisasi & rekomendasi jurusan

Ruangguru → simulasi peluang berbasis data

Pahamify → prediksi real-time peluang lolos

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

