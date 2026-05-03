HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jalur Masuk PTN 2026 Jika Tidak Lolos SNBP dan SNBT 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |14:12 WIB
JAKARTA - 5 jalur masuk PTN 2026 jika tidak lolos SNBP dan SNBT 2026. Gagal di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) maupun Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) bukan berarti peluang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) tertutup. Masih tersedia sejumlah jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke kampus impian.

Sejumlah PTN di Indonesia tetap membuka seleksi di luar jalur nasional. Kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, hingga IPB University menyediakan jalur mandiri dengan berbagai skema seleksi. Selain itu, terdapat juga jalur lain seperti SMM PTN-Barat dan seleksi PTKIN yang bisa menjadi pilihan.

Berikut lima jalur alternatif masuk PTN yang dapat dipertimbangkan:

1. Jalur Mandiri Tes

Jalur mandiri tes menjadi opsi yang paling umum dibuka oleh banyak PTN. Seleksi dilakukan melalui ujian yang diselenggarakan masing-masing kampus atau dikombinasikan dengan nilai UTBK. Biasanya, jalur ini dibuka setelah pengumuman SNBT, sehingga menjadi peluang terakhir masuk PTN di tahun yang sama.

Beberapa kampus yang membuka jalur ini antara lain:

  • Universitas Indonesia
  • Universitas Gadjah Mada
  • Institut Teknologi Sepuluh Nopember
  • Universitas Airlangga
  • Universitas Diponegoro
  • Universitas Padjadjaran
  • Universitas Negeri Yogyakarta

