HOME EDUKASI KAMPUS

Sederet Modus Kecurangan UTBK 2025, Ada Joki hingga Kamera di Ciput Jilbab

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |19:58 WIB
JAKARTA - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025, mengungkapkan berbagai temuan kecurangan pada Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT). Kecurangan ditemukan di berbagai Pusat UTBK. 

1. Tangkap Tangan

Misalnya, di Pusat UTBK Universitas Sumatera Utara (USU). Panitia melakukan tangkap tangan terhadap tujuh orang yang melakukan perjokian untuk 30 peserta.

“Yang mengerjakannya ada di hotel, ini untuk apa? Peserta menggunakan kacamata dengan kamera," kata Ketua Umum Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, di Gedung D Kemendiktisaintek, Selasa (29/4/2025).

Kemudian, Eduart menyebutkan, ditemukan empat peserta menggunakan joki di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Nama joki yang mengerjakan adalah Lukas Valentino Nainggolan.

 

Telusuri berita edukasi lainnya
