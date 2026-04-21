Curhat Peserta UTBK SNBT 2026 di UI: Soal Lebih Susah dari Kisi-Kisi

DEPOK - Peserta UTBK SNBT 2026 di Universitas Indonesia (UI) mulai merasakan tantangan dari soal-soal yang disajikan.

Farhan Fuadi, salah satu peserta asal Jakarta, mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan soal tahun ini cukup menantang dan melampaui ekspektasinya.

Meski beberapa soal sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya, Farhan menyebut tak sedikit soal dengan level di atas kisi-kisi selama ini.

"(Soalnya) sesuai harapan sih, walaupun banyak yang lebih susah lagi, cuma oke lah nggak apa-apa, gitu," ungkap Farhan usai menjalani ujian pada Selasa (21/4/2026).

Saat ditanya soal optimistis menjawab soal-soal yang ada, Farhan memberikan jawaban realistis. Ia mengaku tidak semua soal bisa terjawab dengan sempurna.