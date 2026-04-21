Antisipasi Kecurangan UTBK di UI, Peserta Berhijab Diperiksa Pakai Metal Detector

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Pihak panitia pun memperketat pengawasan guna mencegah adanya praktik kecurangan selama ujian berlangsung.

Penanggung jawab lokasi UTBK UI, Rina Rahmawati, mengatakan pemeriksaan ketat dilakukan sejak peserta memasuki ruang ujian. Selain barang bawaan, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik terhadap para peserta.

"Tas para peserta ditaruh di depan, lalu kita cek dengan menggunakan metal detector. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan menggunakan barang-barang yang tidak diperbolehkan," ujar Rina di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK) UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa (21/4/2026).

Rina menambahkan, pemeriksaan khusus juga dilakukan terhadap peserta yang mengenakan hijab. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada alat komunikasi ilegal yang tersembunyi di balik hijabnya.

"Kami tambahkan juga untuk yang wanita muslim berhijab karena kita tidak bisa melihat dari luar, jadi dari pengawasnya membantu melakukan body checking untuk memeriksa apakah memakai alat bantu dengar di telinganya atau tidak," tuturnya.