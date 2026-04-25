Skor Maksimal UTBK 2026 dan Cara Meningkatkan Nilai

JAKARTA –Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) menjadi penentu utama dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBT. Karena hanya bisa diikuti satu kali dalam setahun, persiapan yang matang menjadi kunci agar peserta bisa meraih hasil optimal. Salah satu cara penting adalah memahami sistem penilaian serta memanfaatkan tryout secara efektif.

Sistem Penilaian UTBK

UTBK 2026 menggunakan metode penilaian Item Response Theory (IRT). Sistem ini tidak hanya menghitung jumlah jawaban benar, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan soal. Secara umum, proses penilaian dilakukan melalui tiga tahap:

Tahap awal: Jawaban benar diberi skor, sementara yang tidak dijawab bernilai nol.

Analisis soal: Soal diurutkan berdasarkan tingkat kesulitan, dilihat dari pola jawaban peserta.

Perhitungan akhir: Skor peserta dihitung dengan mempertimbangkan bobot setiap soal.