Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pembayaran biaya UTBK SNBT 2026 merupakan tahap penting agar pendaftaran dinyatakan valid. Tanpa pembayaran, peserta tidak bisa mengikuti ujian.
Berdasarkan jadwal resmi SNPMB 2026:
- Registrasi akun: 12 Januari – 7 April 2026
- Pendaftaran SNBT: 25 Maret – 7 April 2026
- Batas pembayaran: 8 April 2026
- Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026
- Pengumuman hasil: 25 Mei 2026
- Biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.
Cara Bayar di Bank Mandiri
1. Lewat Livin’ by Mandiri
- Login ke aplikasi Livin’
- Pilih menu Bayar
- Masukkan kode institusi 10000
- Pilih UTBK SNPMB 2026
- Input NISN (10 digit) + kode pembayaran (8 digit)
- Cek detail, lalu konfirmasi
- Simpan bukti pembayaran
2. Lewat ATM Mandiri
- Masukkan kartu dan PIN
- Pilih Bayar → Pendidikan
- Masukkan kode institusi 10000
- Input NISN + kode pembayaran
- Konfirmasi pembayaran
- Simpan struk
Cara Bayar di Bank BTN
1. Lewat ATM BTN
- Pilih Transaksi Lainnya
- Masuk ke Pembayaran → Multipayment → Multibiller
- Masukkan kode biller 00001
- Input kode bayar + NISN (18 digit)
- Konfirmasi dan selesaikan transaksi