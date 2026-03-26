HOME EDUKASI KAMPUS

Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |16:51 WIB
Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN 
Berikut Cara Bayar Pendaftaran SNBT 2026 di Bank Mandir dan BTN  (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pembayaran biaya UTBK SNBT 2026 merupakan tahap penting agar pendaftaran dinyatakan valid. Tanpa pembayaran, peserta tidak bisa mengikuti ujian.

Berdasarkan jadwal resmi SNPMB 2026:

  • Registrasi akun: 12 Januari – 7 April 2026
  • Pendaftaran SNBT: 25 Maret – 7 April 2026
  • Batas pembayaran: 8 April 2026
  • Pelaksanaan UTBK: 21 – 30 April 2026
  • Pengumuman hasil: 25 Mei 2026
  • Biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp200.000.

Cara Bayar di Bank Mandiri

1. Lewat Livin’ by Mandiri

  • Login ke aplikasi Livin’
  • Pilih menu Bayar
  • Masukkan kode institusi 10000
  • Pilih UTBK SNPMB 2026
  • Input NISN (10 digit) + kode pembayaran (8 digit)
  • Cek detail, lalu konfirmasi
  • Simpan bukti pembayaran

2. Lewat ATM Mandiri

  • Masukkan kartu dan PIN
  • Pilih Bayar → Pendidikan
  • Masukkan kode institusi 10000
  • Input NISN + kode pembayaran
  • Konfirmasi pembayaran
  • Simpan struk

Cara Bayar di Bank BTN

1. Lewat ATM BTN

  • Pilih Transaksi Lainnya
  • Masuk ke Pembayaran → Multipayment → Multibiller
  • Masukkan kode biller 00001
  • Input kode bayar + NISN (18 digit)
  • Konfirmasi dan selesaikan transaksi

