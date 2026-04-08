Gelar Sarjana Saja Tak Cukup, Orangtua Mulai Fokus pada Kesiapan Karier Anak

JAKARTA — Setelah pengumuman hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026, perbincangan di ruang digital Indonesia tak hanya dipenuhi rasa bahagia dari para siswa yang lolos, tetapi juga diwarnai kekhawatiran baru dari kalangan orang tua. Dalam beberapa hari terakhir, diskusi di media sosial seperti Threads dan X hingga obrolan sehari-hari menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap pendidikan tinggi dan masa depan generasi muda.

Tercatat, dari total 806.242 peserta SNBP tahun ini, sekitar 178.981 siswa berhasil diterima. Sementara itu, ratusan ribu lainnya harus mencari jalur alternatif untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Namun, perhatian masyarakat kini tidak lagi sebatas pada hasil kelulusan. Percakapan mulai bergeser ke isu yang lebih mendalam, yakni seberapa relevan pendidikan tinggi dalam menghadapi tuntutan dunia kerja saat ini.

Di berbagai diskusi, semakin banyak orang tua yang mempertanyakan apakah biaya besar untuk pendidikan tinggi sebanding dengan kesiapan kerja yang diperoleh. Isu mengenai lulusan sarjana yang belum terserap di dunia kerja atau bekerja tidak sesuai bidang studinya kembali mencuat dan menjadi bahan evaluasi bersama.

Kekhawatiran tersebut semakin kuat karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa profesi yang dulu dianggap aman pun kini tidak sepenuhnya terbebas dari risiko pengangguran. Hal ini membuat orang tua mulai menimbang ulang bukan hanya pilihan jurusan atau kampus, tetapi juga prospek karier jangka panjang anak.

Jika sebelumnya tujuan utama adalah mengejar jurusan favorit atau profesi impian, kini mulai muncul kesadaran baru. Orang tua semakin memahami pentingnya mempertimbangkan kebutuhan industri, tren pasar kerja, serta dinamika ekonomi sejak awal perencanaan pendidikan.

Perubahan pola pikir ini turut memengaruhi cara pandang terhadap perguruan tinggi. Tidak lagi semata-mata mengejar reputasi kampus, banyak orang tua kini lebih selektif memilih institusi yang mampu menyiapkan mahasiswa agar siap terjun ke dunia profesional.