HOME EDUKASI SEKOLAH

Dana PIP 2026 Tahap 1 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkap dan Cara Mengecek Penerima

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |17:13 WIB
Dana PIP 2026 Tahap 1 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkap dan Cara Mengecek Penerima
Dana PIP 2026 Tahap 1 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkap dan Cara Mengecek Penerima (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 Tahap 1 menjadi perhatian banyak orang tua dan peserta didik. Bantuan pendidikan ini dinilai sangat membantu kebutuhan sekolah, sehingga informasi seputar jadwal pencairan, sasaran penerima, hingga cara mengecek status perlu diketahui sejak awal.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai dari pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Tujuannya adalah memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan tanpa terhambat masalah biaya.

Dana PIP dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan penunjang pendidikan, seperti pembelian buku pelajaran, seragam sekolah, alat tulis, biaya transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya, baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Perkiraan Jadwal Pencairan PIP 2026 Tahap 1

Penyaluran dana PIP dilakukan secara bertahap sepanjang tahun agar tepat sasaran. Untuk tahap pertama, pencairan biasanya dilakukan pada awal tahun anggaran.

Mengacu pada pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, PIP Tahap 1 tahun 2026 diperkirakan cair pada kuartal pertama, yakni sekitar Februari hingga April 2026. Namun, waktu pencairan dapat berbeda di setiap daerah, bergantung pada proses verifikasi dan validasi data penerima.

Jenjang Pendidikan Penerima PIP Tahap 1

