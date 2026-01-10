Apakah Bantuan PIP Akan Cair Lagi di Januari 2026?

JAKARTA – Apakah Bantuan PIP akan cair lagi di Januari 2026? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah berupa uang tunai, perluasan akses, serta kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, dan kelompok prioritas untuk menunjang pembiayaan pendidikan.

Program ini dirancang agar anak-anak usia sekolah tetap memperoleh layanan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan menengah. PIP mencakup jalur pendidikan formal mulai dari SD hingga SMA/SMK, serta jalur nonformal seperti Paket A, Paket B, Paket C, dan pendidikan khusus.

Melalui PIP, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari risiko putus sekolah sekaligus menarik kembali anak-anak yang sempat berhenti sekolah agar melanjutkan pendidikannya. Selain itu, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya personal pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Apakah PIP Cair di Januari 2026?

Jika merujuk pada pola penyaluran PIP tahun 2025, pencairan PIP 2026 diperkirakan akan dilakukan dalam tiga tahap. Dengan pola tersebut, pencairan pada Januari 2026 belum termasuk jadwal utama, karena penyaluran biasanya dimulai pada Februari.

Adapun perkiraan tahapan penyaluran PIP 2026 sebagai berikut: