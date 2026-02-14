Kenapa PIP Tidak Cair Padahal Sudah Terdaftar? Ini Penyebabnya

Kenapa PIP Tidak Cair Padahal Sudah Terdaftar? Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Banyak orang tua bertanya-tanya, kenapa PIP tidak cair padahal sudah terdaftar? Nama sudah muncul di sistem, tetapi dana tak kunjung masuk ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Kondisi ini memang sering terjadi dan menimbulkan kebingungan.

Perlu dipahami, status “terdaftar” belum tentu berarti dana sudah siap dicairkan. Dalam program Program Indonesia Pintar (PIP), ada beberapa tahapan verifikasi sebelum uang benar-benar masuk ke rekening siswa.

Berikut penjelasan lengkapnya.

Memahami Status dalam Sistem PIP

Di laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui sistem SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id), terdapat dua status penting:

1. SK Nominasi

Artinya siswa terdata sebagai calon penerima. Namun dana belum ditransfer. Pada tahap ini, siswa wajib melakukan aktivasi rekening.