Cara Daftar Akun KIP Kuliah 2026 untuk SNBT, Lengkap dengan Syaratnya

JAKARTA – Bagi siswa yang belum lolos atau belum sempat mendaftar jalur SNBP, masih ada kesempatan melanjutkan pendidikan melalui jalur SNBT dengan memanfaatkan program KIP Kuliah. Program ini memberikan pembebasan biaya kuliah sekaligus bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan informasi resmi, pendaftaran akun KIP Kuliah 2026 dibuka hingga 31 Oktober 2026. Karena itu, calon peserta UTBK SNBT disarankan segera membuat akun agar tidak terkendala saat proses seleksi.

Cara Daftar Akun KIP Kuliah 2026

Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Registrasi Akun

Kunjungi situs resmi: https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id

Klik menu “Daftar Sekarang”

Masukkan NIK, NISN, NPSN, dan email aktif

Sistem akan memverifikasi data melalui Dapodik, SiPintar, dan DTSEN

Jika lolos, nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim ke email

2. Lengkapi Data Pendaftaran