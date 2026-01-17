Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Kriteria Siswa yang Pasti Ditolak Daftar SNBP 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |17:24 WIB
Ini Kriteria Siswa yang Pasti Ditolak Daftar SNBP 2026
Ini Kriteria Siswa yang Pasti Ditolak Daftar SNBP 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 menjadi jalur favorit masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa SMA, SMK, dan MA karena tidak menggunakan tes tertulis. Penilaian didasarkan pada prestasi akademik dan nonakademik. Namun, tidak semua siswa memiliki kesempatan mengikuti jalur ini.

Terdapat sejumlah ketentuan yang apabila tidak dipenuhi, membuat siswa dipastikan gagal bahkan sebelum memilih program studi. Meski demikian, siswa yang tidak lolos SNBP masih memiliki peluang melanjutkan pendidikan melalui UTBK SNBT maupun jalur mandiri PTN.

Berikut kriteria siswa yang dipastikan ditolak dalam pendaftaran SNBP 2026:

1. Tidak Masuk Daftar Siswa Eligible

Tidak semua siswa kelas XII otomatis berhak mengikuti SNBP. Hanya siswa yang masuk kategori eligible, sesuai kuota sekolah, yang dapat mendaftar. Kuota ini ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah.

Sekolah berakreditasi A mendapat kuota maksimal 40 persen siswa terbaik, akreditasi B sebesar 25 persen, dan akreditasi C hanya 5 persen. Pemeringkatan dilakukan oleh sekolah berdasarkan nilai rapor, prestasi, serta indikator pendukung lainnya. Siswa di luar kuota tersebut otomatis tidak dapat mengikuti SNBP.

2. Berstatus Siswa Gap Year

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PTN snpmb SNBP 2026 SNBP Kampus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195894/jurusan-CmIi_large.jpg
Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195468/snpmb-WSOz_large.jpg
Begini Syarat dan Ketentuan Upload Foto Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195366/mnc_university-5ZzR_large.jpg
Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/65/3195193/snpmb-kIFA_large.jpg
Begini ​Cara Mengubah Ukuran Foto Menjadi 4x6 untuk Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/624/3195189/kampus-0v8S_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek NISN dan NPSN Online untuk Daftar SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/65/3194557/kampus-oEpT_large.jpg
Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement