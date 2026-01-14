Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Penyebab dan Solusi Tak Terima Aktivasi E-mail Registrasi Akun SNPMB untuk SNBP 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |20:53 WIB
Ini Penyebab dan Solusi Tak Terima Aktivasi E-mail Registrasi Akun SNPMB untuk SNBP 2026
Ini Penyebab dan Solusi Tak Terima Aktivasi E-mail Registrasi Akun SNPMB untuk SNBP 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini penyebab dan solusi tidak menerima aktivasi e-mail registrasi akun SNPMB untuk SNBP 2026. Pendaftaran akun SNPMB siswa dilakukan melalui Portal SNPMB dengan memasukkan NISN, NPSN, dan tanggal lahir sesuai data pada Pusdatin.

Sementara itu, pendaftaran akun SNPMB sekolah dilakukan melalui Portal SNPMB dengan memasukkan NPSN dan Kode Registrasi. Kode registrasi bagi sekolah diperoleh dari Dinas Pendidikan, sedangkan bagi madrasah dari Pusdatin.

Bagaimana cara melakukan aktivasi e-mail saat mendaftar akun SNPMB?

Silakan periksa kotak masuk (inbox) atau folder spam pada e-mail yang didaftarkan untuk menemukan e-mail aktivasi akun SNPMB. Disarankan menggunakan akun Gmail.

Jika dalam waktu lebih dari 15 menit belum menerima e-mail aktivasi, silakan mencoba kembali mendaftar akun SNPMB menggunakan alamat e-mail yang aktif.

Tidak diterimanya e-mail aktivasi bisa disebabkan oleh kesalahan pengetikan alamat e-mail saat proses registrasi akun. Berikut mekanisme registrasi akun untuk mengatasi kendala tersebut:

  • Siswa atau sekolah melakukan registrasi dengan mengisikan data dan alamat e-mail.
  • Jika e-mail benar, maka e-mail aktivasi akan dikirimkan ke inbox dan pengguna dapat melakukan aktivasi. Akun pun aktif dan proses selesai.
  • Jika e-mail benar tetapi tetap tidak menerima e-mail aktivasi, siswa atau sekolah dapat melakukan pendaftaran ulang setelah 15 menit dari pendaftaran sebelumnya menggunakan e-mail yang sama untuk mendapatkan e-mail aktivasi baru.
  • Jika e-mail yang dimasukkan salah, siswa atau sekolah dapat menunggu 15 menit setelah pendaftaran pertama, lalu mendaftar ulang menggunakan alamat e-mail yang benar untuk memperoleh e-mail aktivasi baru.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Topik Artikel :
PTN Kampus SNBT snpmb SNBP kuliah
