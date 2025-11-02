Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kuliah Jurusan Apa agar Bisa Kerja di Bea Cukai?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |16:05 WIB
Kuliah Jurusan Apa agar Bisa Kerja di Bea Cukai?
Kuliah Jurusan Apa agar Bisa Kerja di Bea Cukai? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Kuliah jurusan apa agar bisa kerja di Bea Cukai? Bea Cukai merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Lulusan dari berbagai program studi yang berkaitan dengan keuangan dan administrasi publik berpotensi untuk bekerja di Bea Cukai. Untuk bekerja di instansi ini, kamu bisa mengambil jurusan Kepabeanan dan Cukai (melalui Politeknik Keuangan Negara STAN) atau jurusan lain yang relevan seperti Akuntansi, Perpajakan, Ekonomi, Manajemen, Hukum, Statistika, dan Bisnis Internasional.

Berikut beberapa contoh jurusan yang bisa diambil agar bisa bekerja di Bea Cukai:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN

Program Diploma III di bidang Kepabeanan dan Cukai menjadi salah satu daya tarik utama. Kurikulum yang ditawarkan mencakup mata kuliah seperti Hukum Kepabeanan, Perpajakan, dan Analisis Risiko di Bidang Kepabeanan.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177767/kuliah-JCT6_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Hanya Ada Satu di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173445/kapal_pesiar-oQa5_large.jpg
5 Jurusan Kuliah yang Cocok Bekerja di Kapal Pesiar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/65/3171423/jurusan-YtP0_large.jpg
Daftar Jurusan kuliah dengan Prospek Gaji Paling Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/65/3166520/kuliah-rqEM_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang cocok Untuk Jadi Anggota Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/65/3166003/kuliah-2aiN_large.jpg
10 Jurusan Kuliah yang Membahagiakan dan Jarang Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165379/universitas-YNeK_large.jpg
Ini Daftar Jurusan Kuliah yang paling Dibutuhkan untuk Jadi Anggota DPR, Berminat?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement