Kuliah Jurusan Apa agar Bisa Kerja di Bea Cukai?

JAKARTA – Kuliah jurusan apa agar bisa kerja di Bea Cukai? Bea Cukai merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Lulusan dari berbagai program studi yang berkaitan dengan keuangan dan administrasi publik berpotensi untuk bekerja di Bea Cukai. Untuk bekerja di instansi ini, kamu bisa mengambil jurusan Kepabeanan dan Cukai (melalui Politeknik Keuangan Negara STAN) atau jurusan lain yang relevan seperti Akuntansi, Perpajakan, Ekonomi, Manajemen, Hukum, Statistika, dan Bisnis Internasional.

Berikut beberapa contoh jurusan yang bisa diambil agar bisa bekerja di Bea Cukai:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN

Program Diploma III di bidang Kepabeanan dan Cukai menjadi salah satu daya tarik utama. Kurikulum yang ditawarkan mencakup mata kuliah seperti Hukum Kepabeanan, Perpajakan, dan Analisis Risiko di Bidang Kepabeanan.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)