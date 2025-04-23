SMA PGRI 24 Harap Okezone Goes to School Dihelat Lagi Tahun Depan

JAKARTA - Kepala Sekolah (Kepsek) SMA PGRI 24 Masah berharap, Okezone dapat menggelar program Goes to School di sekolahnya kembali. Hal ini agar siswa semakin matang untuk menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Sebagaimana diketahui, Okezone Goes to School menyambangi SMA PGRI 24 pada Rabu (23/4/2025). Rangkaian acara yang diikuti siswa kelas 11 pada hari ini berkaitan dengan sosialiasi dan edukasi untuk menghadapi UTBK.

"Kita berharap untuk tahun depan bisa datang lagi nih, karena kelas 11-nya kan akan naik tingkat. Jadi lebih dekat dengan UTBK, jadi disosialisasikan lagi supaya tidak lupa," kata Masah, Rabu (23/4/2025).

Ia meyakini edukasi yang diberikan Okezone yang juga berkolaborasi dengan Bimbel Genza Education akan memantapkan persiapan siswa. Hal ini diharapkan jebolan PTN dari sekolahnya juga akan meningkat.