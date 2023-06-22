Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Digelar Hari Ini, Berikut Link Register Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:06 WIB
Digelar Hari Ini, Berikut Link Register Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie
A
A
A

JAKARTA - Ada kabar baik bagi Okezoner yang berkuliah di Universitas Bakrie. Okezone.com kembali menggelar Okezone Goes to Campus pada hari ini, Kamis (22/6/2023) pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB.

Okezone Goes to Campus ini akan diisi dengan seminar bertajuk tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0". Seminar sendiri akan diisi oleh para pakar dan praktisi yang ahli di bidangnya.

Seminar yang akan digelar di Ruang 1 dan 2 Kampus Plaza Fastival, Universitas Bakrie ini, akan mengundang Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Mahasiswa Ilkom Universitas Bakrie 2020 Gabriel Bias sebagai pembicara.

Diskusi ini akan dipandu oleh Andry Susanto, yang merupakan Dosen Ilkom Universitas Bakrie.

Segudang ilmu dari para pakar yang kompeten di bidangnya jelas telah menanti dan siap untuk menambah bekal peserta dalam memahami geliat media sosial dan industri pers masa kini.

Bagi anda yang ingin mengikutinya secara daring, bisa langsung register ke alamat ini bit.ly/okezonegtcilkombakrie

(Khafid Mardiyansyah)

