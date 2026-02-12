Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Okezone Gelar GenZone Talks School Take Over, Siap Gombal Bareng Gen Z dan Relaxa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |18:21 WIB
Okezone Gelar GenZone Talks School Take Over, Siap Gombal Bareng Gen Z dan Relaxa
Okezone Gelar GenZone Talks School Take Over, Siap Gombal Bareng Gen Z dan Relaxa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Okezone kembali menghadirkan event offline seru untuk pelajar lewat program GenZone Goes To School. Kegiatan ini menjadi event edutainment yang menyambangi sekolah-sekolah dengan berbagai rangkaian acara menarik dan interaktif.

Beragam kegiatan akan dilaksanakan pada event GenZone Talks School Take Over. Acara akan dimulai sejak pagi dengan sesi talkshow inspiratif bersama Virnie Ismail, S.Psi., M.I.Kom, Psikolog sekaligus Founder Psikolog Adalah Teman.

GenZone Talks School Take Over kali ini mengusung tema “Self-Love: Find Your Best Version”, sesi ini tidak hanya berisi diskusi, tetapi juga praktik langsung bersama psikolog agar para siswa bisa lebih memahami pentingnya mencintai diri sendiri dan menjadi versi terbaiknya.

Okezone

Setelah sesi talkshow dan istirahat makan siang, suasana makin meriah dengan penampilan dance dan cheerleader dari para siswa. Keseruan berlanjut dengan fun match futsal yang diikuti oleh empat tim, serta momen sing along bareng penyanyi favorit yang bikin suasana makin pecah.

Gombal Bareng Relaxa

