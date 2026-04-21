Okezone Gelar Genzone Talks School Take Over di SMAN 55 Jakarta, Ajak Siswa Siap Hadapi Dunia Karier

JAKARTA - Okezone menggelar program Genzone School Take Over di SMAN 55 Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dengan beragam aktivitas edukatif dan hiburan.

CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap generasi muda, khususnya dalam mempersiapkan masa depan mereka.

“Jadi hari ini Okezone, kita melakukan School Take Over ke SMA 55. Luar biasa sekali antusiasmenya yang kita lakukan di sini. Ada kegiatan selain belajar, ada sharing session tentunya untuk bagaimana ke depannya teman-teman SMA ini bisa mulai meniti karier,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari talkshow dengan influencer pendidikan, pentas seni, futsal, dan berbagai hiburan lainnya. Angela Tanoesoedibjo menilai, keseimbangan antara akademik dan kegiatan nonakademik penting untuk membuka wawasan siswa sekaligus memperluas jejaring mereka.

“Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap generasi muda hari ini, karena kita melihat harus imbang antara belajar dan juga kegiatan ekstrakurikuler untuk membuka wawasan mereka dan juga kesempatan untuk berjejaring,” tambahnya.

Antusiasme Para Siswa

Ia juga mengapresiasi antusiasme siswa SMAN 55 yang dinilai aktif dan santun selama mengikuti rangkaian acara. Angela pun berpesan agar para siswa terus fokus menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan.

“Pesan saya, terus belajar, selesaikan sekolah dengan baik, masa depan menanti kalian,” tuturnya.