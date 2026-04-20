HOME EDUKASI SEKOLAH

Genzone Talks School Take Over Bareng Relaxa, Ajak Siswa Temukan Passion Sejak Dini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |12:02 WIB
JAKARTAGenerasi Z tumbuh di tengah derasnya arus informasi dan beragam pilihan masa depan. Di satu sisi, kondisi ini membuka banyak peluang, namun di sisi lain juga menimbulkan kebingungan, terutama bagi siswa SMA yang sedang berada di fase pencarian jati diri.

Tak sedikit siswa yang masih kesulitan mengenali minat dan bakatnya. Bahkan, sebagian dari mereka cenderung mengikuti tren atau tekanan lingkungan tanpa benar-benar memahami apa yang diinginkan. Fenomena ini mendorong hadirnya program Genzone Talks: School Take Over bersama Relaxa, sebuah talkshow interaktif yang dirancang khusus untuk membantu siswa menemukan arah masa depan mereka.

Mengusung tema “Find Your Passion: Kenali Diri, Tentukan Arah”, acara ini akan digelar pada Selasa, 21 April 2026, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB di SMAN 55 Jakarta, dengan melibatkan sekitar 300 siswa.

Program ini tidak hanya menghadirkan narasumber inspiratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif bagi siswa melalui berbagai kegiatan menarik, seperti penampilan bakat (performance) hingga fun futsal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan diri sekaligus menggali potensi yang dimiliki.

Dalam acara ini, hadir dua narasumber inspiratif, yakni Angela Tanoesoedibjo dan Zahid Ibrahim. Angela dikenal sebagai sosok profesional di industri media, sementara Zahid Ibrahim merupakan kreator konten yang populer di kalangan Gen Z melalui konten seputar produktivitas, pengembangan diri, dan pendidikan.

Melalui sesi talkshow, para siswa akan mendapatkan insight langsung mengenai perjalanan menemukan passion, termasuk tantangan nyata di dunia pendidikan dan karier. Selain itu, mereka juga akan dibekali tips praktis untuk mulai mengembangkan potensi diri sejak dini.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/624/3203394/okezone-ayAI_large.jpg
Sukses Digelar, Genzone Talks School Take Over SMAN 24 Jakarta Padukan Edukasi dan Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/624/3201271/okezone-BtNL_large.jpg
Okezone Gelar GenZone Talks School Take Over, Siap Gombal Bareng Gen Z dan Relaxa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/624/3133224/okezone_goes_to_school-E9Kj_large.jpg
SMA PGRI 24 Harap Okezone Goes to School Dihelat Lagi Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/624/2913567/okezone-com-mengajar-di-sman-35-jakarta-edukasi-literasi-di-bulan-bahasa-11Q07z9kH4.jpg
Okezone.com Mengajar di SMAN 35 Jakarta, Edukasi Literasi di Bulan Bahasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/65/2835044/digelar-hari-ini-berikut-link-register-okezone-goes-to-campus-di-universitas-bakrie-d6UJAmpA6c.jpg
Digelar Hari Ini, Berikut Link Register Okezone Goes to Campus di Universitas Bakrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/65/2822888/okezone-goes-to-campus-hadir-di-upn-veteran-jakarta-hari-ini-xFQshgred7.jpeg
Okezone Goes to Campus Hadir di UPN Veteran Jakarta Hari Ini
