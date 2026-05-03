7 Contoh Majas Satire atau Sindiran Lengkap dengan Artinya

JAKARTA - 7 contoh majas satire atau sindiran lengkap dengan artinya. Majas merupakan gaya bahasa yang dipakai untuk memperindah sekaligus menghidupkan sebuah kalimat. Dengan penggunaan majas, penyampaian pesan menjadi lebih menarik karena tidak disampaikan secara langsung atau literal.

Dalam Bahasa Indonesia, majas terbagi dalam beberapa jenis, seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Salah satu yang cukup sering digunakan adalah majas sindiran.

Majas sindiran digunakan untuk menyampaikan kritik atau teguran secara tidak langsung. Tujuannya agar pesan yang disampaikan tetap terasa halus, tetapi maknanya tetap sampai kepada pendengar atau pembaca. Jenis majas sindiran pun beragam, di antaranya ironi, sinisme, sarkasme, satire, hingga innuendo.

Majas Satire

Majas satire merupakan gaya bahasa sindiran yang digunakan untuk mengkritik atau menyampaikan ketidaksetujuan terhadap suatu hal, sering kali dibalut dengan humor atau candaan. Meski terdengar ringan, majas ini biasanya memiliki makna yang tajam.

Contoh Majas Satire

1. Minyak goreng sedang mahal, jadi kami pakai minyak yang sama sampai warnanya benar-benar gelap.

Makna: Menyindir kondisi ekonomi atau kebiasaan hemat yang berlebihan.

2. Sepertinya kamu bercita-cita jadi drummer, meja saja dipukul terus tanpa henti.

Makna: Menyindir kebiasaan seseorang yang berisik atau tidak bisa diam.

3. Anakmu cocok jadi pemain sepak bola, apa pun selalu ditendang.

Makna: Menyindir perilaku anak yang suka menendang benda sembarangan.