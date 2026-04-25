HOME EDUKASI SEKOLAH

3 Contoh Teks Autobiografi Diri Sendiri Singkat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |13:20 WIB
3 Contoh Teks Autobiografi Diri Sendiri Singkat
3 Contoh Teks Autobiografi Diri Sendiri Singkat (Foto: Freepk)
JAKARTAAutobiografi merupakan tulisan yang berisi kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Umumnya menggunakan sudut pandang orang pertama (“aku” atau “saya”) dan memuat latar belakang, pengalaman, hingga tujuan hidup. Berikut tiga contoh autobiografi singkat dengan tema berbeda:

3 Contoh Teks Autobiografi Diri Sendiri Singkat

1. Autobiografi Singkat (Pelajar/Mahasiswa)

Nama saya Andi Pratama, biasa dipanggil Andi. Saya lahir di Bandung pada 15 Mei 2005 dan merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Saat ini saya menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informatika dan sedang berada di semester empat. Sejak kecil, saya tertarik pada dunia teknologi, khususnya pemrograman. Di luar kegiatan akademik, saya aktif mengikuti organisasi kampus dan mengembangkan kemampuan di bidang pembuatan website. Saya bercita-cita menjadi pengembang perangkat lunak yang dapat menciptakan solusi digital bagi masyarakat.

2. Autobiografi Singkat (Profesional/Karier)

Saya Citra Dewi, seorang pekerja di bidang pemasaran digital. Saya lahir di Yogyakarta pada 20 Oktober 1990. Karier saya dimulai dari posisi pengelola media sosial setelah menyelesaikan pendidikan di bidang komunikasi. Seiring waktu, saya mengembangkan keahlian dalam strategi konten dan analisis pemasaran digital. Kini saya bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi. Saya meyakini bahwa perpaduan kreativitas dan pemahaman data menjadi kunci dalam menghadapi perkembangan dunia digital.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/624/3213163/contoh-Yh1P_large.jpg
10 Contoh Pantun Agama 4 Baris yang Singkat dan Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/624/3208512/halal_bihalal-tI58_large.jpg
2 Contoh Teks MC Halal Bihalal Lebaran 2026 Keluarga Besar dalam Bahasa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/624/3207798/idul_fitri-8t5s_large.jpg
Asal-usul dan Makna 'Minal Aidin Wal Faizin' yang Sering Disalahartikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/624/3200310/bahasa-zSLG_large.jpg
10 Nama Negara yang Ejaannya Diganti, Thailand Kini Ditulis Tailan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/624/3195390/contoh-yGnB_large.jpg
5 Contoh Teks Negosiasi Singkat yang Mudah Dipahami Lengkap dengan Strukturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/624/3191663/siswa-4Bp3_large.jpg
Kemampuan Bahasa Inggris Masih Jadi Persoalan Siswa Siswi di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
