HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Teks Negosiasi Singkat yang Mudah Dipahami Lengkap dengan Strukturnya

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |16:41 WIB
5 Contoh Teks Negosiasi Singkat yang Mudah Dipahami Lengkap dengan Strukturnya
5 Contoh Teks Negosiasi Singkat yang Mudah Dipahami Lengkap dengan Strukturnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Contoh teks negosiasi sering dicari siswa dan guru untuk belajar komunikasi efektif dalam bahasa Indonesia. Teks ini biasanya muncul dalam pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8, sesuai kurikulum Merdeka. Artikel ini akan membahas pengertian, struktur, dan lima contoh sederhana agar mudah dipahami.

Apa Itu Teks Negoisasi?

Teks negosiasi adalah komunikasi dua pihak untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Strukturnya terdiri dari orientasi, permintaan, penawaran, persetujuan, dan penutup. 

Struktur Umum Contoh Teks Negosiasi

  • Orientasi : Salam pembuka dan pengenalan topik
  • Permintaan : Ajukan keinginan dengan sopan
  • Penawaran : Berikan alternatif atau kompromi
  • Persetujuan : Konfirmasi kesepakatan
  • Penutup : Ucapan terima kasih

