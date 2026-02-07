10 Nama Negara yang Ejaannya Diganti, Thailand Kini Ditulis Tailan

JAKARTA – Indonesia melakukan penyesuaian penulisan sejumlah nama negara agar selaras dengan kaidah linguistik Bahasa Indonesia yang baku. Perubahan ejaan ini telah diajukan dan dibahas dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Hasilnya, beberapa nama negara yang selama ini sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia kini memiliki bentuk penulisan resmi yang berbeda dalam dokumen administratif nasional.

Salah satu perubahan yang paling menyita perhatian publik adalah Thailand, yang kini secara resmi ditulis menjadi Tailan dalam Bahasa Indonesia. Perubahan ini tercantum dalam dokumen GEGN.2/2025/122/CRP.122, yang memuat daftar standar penulisan nama negara dunia versi Indonesia dan dibahas dalam Sidang UNGEGN 2025 di New York.

Selain Tailan, penyesuaian ejaan juga terjadi pada Paraguay yang menjadi Paraguai, serta Uruguay yang berubah menjadi Uruguai. Seluruh perubahan ini merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan sistem bunyi dan kaidah ejaan Bahasa Indonesia.

Tujuan Perubahan Ejaan Nama Negara

Penyesuaian ini bertujuan menciptakan konsistensi penulisan nama geografis sesuai dengan ortografi Bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia membawa usulan tersebut ke forum internasional agar dapat menjadi rujukan bersama, khususnya dalam konteks penulisan resmi dan administratif.