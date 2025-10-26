Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Bagikan Tips Mudah Belajar Bahasa Inggris untuk Anak-Anak

JAKARTA – Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca, turut meramaikan English Festival yang digelar di Auditorium Ground Floor Rumah Susun Marunda, Bandengan, Jakarta Utara. Audrey menyapa dan berinteraksi langsung dengan anak-anak Rusun Marunda yang telah belajar bahasa Inggris selama beberapa bulan hingga akhirnya mengikuti English Festival.

Menurut Audrey, English Festival memiliki makna penting bagi anak-anak Indonesia, terutama di Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini, Audrey menilai bahasa Inggris dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional.

“Makna English Festival ini adalah menyamaratakan kemampuan berbahasa Inggris pada anak-anak Indonesia, terutama bagi anak-anak di Jakarta,” ujar Audrey.

Audrey menilai, dengan belajar bahasa Inggris ada banyak hal yang bisa dipelajari. Selain dapat menikmati berbagai media dari luar negeri, anak-anak juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari seluruh dunia.

Dalam kesempatan itu, Audrey mengungkap satu hambatan yang sering membuat orang Indonesia gagal belajar bahasa Inggris, yaitu rasa takut — takut merasa salah ketika belajar, sehingga enggan untuk melanjutkan proses belajar.

Padahal, menurut Audrey, kesalahan adalah hal yang wajar, terutama ketika seseorang sedang mempelajari sesuatu yang baru. Ia pun membagikan beberapa tips agar anak-anak Indonesia lebih mudah belajar bahasa Inggris.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan berbagai media berbahasa Inggris yang mudah diakses, seperti membaca novel, menonton kartun, membaca buku cerita, atau mendengarkan lagu. Menurut Audrey, cara ini menyenangkan dan efektif karena anak-anak belajar sambil bersenang-senang.