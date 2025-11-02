Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |13:24 WIB
5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini
5 Bahasa Asing yang Paling Dibutuhkan di Dunia Kerja Saat Ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 Bahasa asing yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Jurusan kuliah bahasa asing di Indonesia tersedia di sejumlah kampus.

Bukan hanya Bahasa Inggris, ada beberapa bahasa asing yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemampuan bahasa asing kini bukan sekadar bonus tambahan, melainkan sering menjadi persyaratan mutlak. 

Kemampuan berbahasa asing bikin kamu lebih menonjol di antara para pencari kerja lainnya. Dengan kemampuan bahasa asing, Anda bisa memiliki kesempatan berkarier di perusahaan global dan potensi karier global. 

Berikut adalah lima bahasa Asing yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini: 

1. Bahasa Inggris

Sejak sekolah, Bahasa Inggris sudah dipelajari oleh para siswa. Hal ini mencerminkan pentingnya belajar Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional di dunia bisnis, teknologi, hingga akademik. Hampir semua bidang kerja memerlukan bahasa ini, baik untuk meeting dengan mitra asing maupun menulis laporan formal.



