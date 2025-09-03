JAKARTA - 3 contoh pidato bahasa Jawa singkat dari berbagai tema. Pidato bahasa Jawa sering digunakan dalam acara formal maupun non-formal, seperti sekolah, peringatan hari besar, dan kegiatan masyarakat. Meskipun singkat, pidato ini tetap memiliki makna yang mendalam karena menyampaikan pesan sesuai tema dengan bahasa daerah yang penuh dengan nilai budaya.
Tidak hanya masyarakat umum tetapi juga siswa terus mencari contoh pidato Jawa untuk acara. Sederhana namun menarik, topik seperti gotong royong, pendidikan, dan lingkungan dapat dikemas. Pidato Jawa adalah cara pelestarian budaya selain sebagai sarana komunikasi.
Berikut ini adalah tiga contoh pidato singkat dalam bahasa Jawa yang dapat digunakan sebagai referensi:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para rawuh ingkang kinurmatan, sepisanan kula aturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah SWT, awit saking berkah lan ridhanipun, kita saged makempal kanthi sehat lan wilujeng.
Bapak ibu saha kanca sedaya, dinten menika kula ajak kita padha eling menawi sinau punika wigati sanget. Kanthi sinau, kita saged nggayuh masa depan sing luwih padhang, drajat kita mundhak, lan kita saged migunani kanggo kulawarga, masyarakat, lan bangsa.
Mula, ayo padha sregep maca, nggatekake piwulang guru, lan tansah ngudi kawruh. Sanajan kadhang krasa abot, nanging wohing ilmu mesthi bakal manis lan nggawa kabecikan.
Mekaten, pidato kula. Mugi saged dados pepeling tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepat, kula nyuwun pangapunten.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak ibu saha para rawuh ingkang kinurmatan, alhamdulillah kita saged makempal ing papan menika kanthi sehat.
Ing wekdal menika, kula badhe ngendika babagan pentingipun kebersihan lingkungan. Kita sami mangertos bilih lingkungan sing resik bakal nggawa kesehatan lan kenyamanan. Yen sampah ora dipunatur kanthi becik, mesthi bakal nuwuhaken penyakit lan gawe urip ora tentrem.
Mulane, ayo kita wiwiti saka perkara cilik: buwang sampah ing panggonanipun, resiki pekarangan omah, lan ngajak anak-anak supados padha ngerti wigatine resik. Menawi saben tiyang gelem tanggung jawab, mesthi desa kita bakal resik, ayem, lan indah dipunpirsani.
Mekaten pidato kula, mugi saged dadi pangeling-eling.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.