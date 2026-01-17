JAKARTA – Deretan jurusan favorit di Unpad 2025 dan daya tampungnya. Daftar jurusan favorit tahun lalu ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin mendaftar melalui jalur SNBP 2026.
Untuk diketahui, jalur masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) terdiri dari SNBP, UTBK SNBT, dan Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP). Terdapat pilihan jenjang Sarjana (S1) serta Sarjana Terapan atau yang dikenal dengan D4.
1. Farmasi
Peminat tahun sebelumnya: 2.077
Daya tampung 2025: 48
2. Ilmu Hukum
Peminat tahun sebelumnya: 1.955
Daya tampung 2025: 98
3. Ilmu Keperawatan
Peminat tahun sebelumnya: 1.862
Daya tampung 2025: 44
4. Psikologi
Peminat tahun sebelumnya: 1.821
Daya tampung 2025: 46
5. Teknik Informatika
Peminat tahun sebelumnya: 1.815
Daya tampung 2025: 46