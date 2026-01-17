Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya

Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Deretan jurusan favorit di Unpad 2025 dan daya tampungnya. Daftar jurusan favorit tahun lalu ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin mendaftar melalui jalur SNBP 2026.

Untuk diketahui, jalur masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) terdiri dari SNBP, UTBK SNBT, dan Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP). Terdapat pilihan jenjang Sarjana (S1) serta Sarjana Terapan atau yang dikenal dengan D4.

Daya Tampung SNBP Unpad 2025

1. Farmasi

Peminat tahun sebelumnya: 2.077

Daya tampung 2025: 48

2. Ilmu Hukum

Peminat tahun sebelumnya: 1.955

Daya tampung 2025: 98

3. Ilmu Keperawatan

Peminat tahun sebelumnya: 1.862

Daya tampung 2025: 44

4. Psikologi

Peminat tahun sebelumnya: 1.821

Daya tampung 2025: 46

5. Teknik Informatika

Peminat tahun sebelumnya: 1.815

Daya tampung 2025: 46