Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |13:43 WIB
Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya
Deretan Jurusan Favorit di Unpad 2025 dan Cara Cek Daya Tampungnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Deretan jurusan favorit di Unpad 2025 dan daya tampungnya. Daftar jurusan favorit tahun lalu ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin mendaftar melalui jalur SNBP 2026.

Untuk diketahui, jalur masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) terdiri dari SNBP, UTBK SNBT, dan Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP). Terdapat pilihan jenjang Sarjana (S1) serta Sarjana Terapan atau yang dikenal dengan D4.

Daya Tampung SNBP Unpad 2025

1. Farmasi
Peminat tahun sebelumnya: 2.077
Daya tampung 2025: 48

2. Ilmu Hukum
Peminat tahun sebelumnya: 1.955
Daya tampung 2025: 98

3. Ilmu Keperawatan
Peminat tahun sebelumnya: 1.862
Daya tampung 2025: 44

4. Psikologi
Peminat tahun sebelumnya: 1.821
Daya tampung 2025: 46

5. Teknik Informatika
Peminat tahun sebelumnya: 1.815
Daya tampung 2025: 46

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195468/snpmb-WSOz_large.jpg
Begini Syarat dan Ketentuan Upload Foto Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195366/mnc_university-5ZzR_large.jpg
Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/65/3195193/snpmb-kIFA_large.jpg
Begini ​Cara Mengubah Ukuran Foto Menjadi 4x6 untuk Registrasi Akun SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/624/3195189/kampus-0v8S_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek NISN dan NPSN Online untuk Daftar SNPMB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/65/3194557/kampus-oEpT_large.jpg
Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194537/kampus-EGVk_large.jpg
Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement