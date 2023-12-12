Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Dia Kampus yang Buka Program Vokasi Jurusan Teknik

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:10 WIB
Ini Dia Kampus yang Buka Program Vokasi Jurusan Teknik
Daftar kampus vokasi yang buka jurusan teknik (Foto: Freepik)
JAKARTA - Saat ini jurusan teknik semakin diminati. Sejumlah perguruan tinggi yang memiliki jenjang vokasi di Indonesia membuka jurusan teknik.

Di era digital, jurusan teknik semakin berkembang pesat. Vokasi khususnya jurusan teknik menawarkan program studi yang terfokus pada pembelajaran praktis dan aplikatif. Tim Okezone telah menyusun kampus Vokasi membuka jurusan teknik, Selasa (11/12/2023), berikut daftar kampus vokasi yang membuka jurusan teknik.

Kampus Vokasi Jurusan Teknik

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) - Yogyakarta

UGM memiliki Program Sekolah Vokasi yang menawarkan berbagai jurusan teknik, seperti Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Sipil. Kampus ini terkenal dengan program pendidikan yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap.

2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) - Surabaya

ITS juga memiliki Program Studi Vokasi dengan fokus pada bidang teknik. Beberapa jurusan yang ditawarkan antara lain Teknik Rekayasa Otomasi hingga Teknik Rekayasa Kimia. ITS memiliki reputasi yang baik dalam menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teknik.

3. Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) - Jakarta

PNJ adalah salah satu politeknik negeri yang menawarkan jurusan teknik. Beberapa jurusan yang ditawarkan antara lain Teknik Konversi Energi, Teknik Mesin, Teknik Listrik dan lainnya. Politeknik ini terletak di Jakarta dan memiliki kurikulum yang terkait langsung dengan dunia industri.

