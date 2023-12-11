Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka 2023, Jokowi: Dekatkan Siswa-Mahasiswa ke Dunia Kerja

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penyelenggaraan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka.

Jokowi mengatakan ini menunjukkan kolaborasi untuk mendekatkan siswa ke dunia kerja.

“Saya senang bisa hadir dalam penyelenggaraan Vokasifest dan Festival kampus Merdeka. Ini menunjukkan kolaborasi, menunjukkan kerjasama yang konkrit antara Perguruan Tinggi, sekolah, dan industri yang sekaligus mendekatkan mahasiswa, mendekatkan siswa ke dunia kerja,” ujar Jokowi dalam sambutannya pada pada Pembukaan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka ke-3, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jokowi juga mengapresiasi hasil karya siswa yang menghasilkan berbagai macam aplikasi hingga platform digital.

“Bukan hanya itu tadi disampaikan oleh Mas Menteri (Nadiem) hasil-hasil karya yang ada itu konkrit, nyata. Tadi dilihat diperlihatkan bus, apalagi, aplikasi-aplikasi platform-platform, kemudian tadi saya lihat di depan ada animasi-animasi yang dihasilkan dan banyak lagi," katanya.