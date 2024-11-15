Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |01:53 WIB
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Latar Pendidikan Wakapolri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, seorang Wakapolri baru yang pernah pecat Ferdy Sambo.

Komjen Ahmad Dofiri, seorang perwira tinggi Polri yang memiliki reputasi cemerlang, telah menempuh pendidikan dan pelatihan yang membentuknya menjadi figur penting dalam kepolisian Indonesia. Lahir di Indramayu, Jawa Barat, Ahmad Dofiri dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan berdedikasi tinggi.

Riwayat pendidikannya mengungkap perjalanan panjang dan penuh prestasi, yang membawa dirinya menempati berbagai posisi strategis dalam Polri. Pendidikan formal dan nonformal yang ditempuhnya menjadi landasan kuat untuk mendukung karier dan pengabdiannya bagi negara. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, Dofiri melanjutkan ke Akademi Kepolisian (Akpol) dan berhasil lulus pada tahun 1989.

Akademi Kepolisian menjadi tempat pembentukan mental, fisik, dan intelektualnya sebagai perwira polisi. Di sana, Dofiri mendapatkan pengetahuan dasar mengenai kepolisian, hukum, dan strategi keamanan yang kelak membantunya dalam menjalankan tugas-tugas besar di kemudian hari. Keberhasilan menamatkan pendidikan di Akpol menjadi awal dari perjalanan karier yang panjang dalam kepolisian.

Tidak berhenti sampai di sana, Dofiri melanjutkan pendidikan dan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri dan dalam negeri, termasuk pendidikan lanjutan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri).

Di Sespim Polri, ia mendapatkan pemahaman mendalam tentang manajemen kepolisian, strategi pengamanan nasional, dan kepemimpinan dalam situasi krisis. Pendidikan ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan para perwira tinggi Polri agar dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Halaman:
1 2
