Anthony Salim Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan Konglomerat yang Dijuluki 9 Naga Indonesia

JAKARATA - Anthony Salim lulusan apa? Ini riwayat pendidikan konglomerat yang dijuluki 9 Naga Indonesia. Sosoknya masuk ke dalam deretan nama dengan istilah 9 naga yang umum diketahui orang merujuk pada para taipan di Indonesia yang mempunyai keturunan Tionghoa.

Salim juga menjadi salah satu pengusaha besar yang menguasai ekonomi tanah air. Selain namanya ada pula Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riady, Tommy Winata, sampai Dato’ Sri Tahir.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (14/11/2024), Okezone telah merangkum Anthony Salim lulusan apa, sebagai berikut.

Anthony Salim Lulusan Apa?

Anthony Salim adalah putra konglomerat Indonesia Soedono Salim sebagai pendiri dari Salim Group. yang lahir pada 25 Oktober 1949. Dirinya diketahui merupakan lulusan Bachelor of Arts di bidang bisnis, North East Surrey College of Technology London, Inggris. Dirinya menikah di umur 25 dengan wanita bernama Siti Margareth Jusuf.

Kekayaan bos Indomie ini yang dikutip dari Forbes Indonesia's 50 Richest 2023, menduduki peringkat kelima konglomerat RI terkaya dengan harta mencapai USD10,3 miliar, dibawah konglomerat Prajogo Pangestu, Hartono Bersaudara, hingga Widjaja Family.