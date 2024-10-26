Latar Pendidikan Nusron Wahid, Menteri ATR yang Tak Henti Dzikir saat Naik Hercules ke Akmil Magelang

JAKARTA - Latar pendidikan Nusron Wahid, Menteri ATR yang tak henti dzikir saat naik hercules ke Akmil Magelang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang baru dilantik memiliki latar belakang pendidikan yang menarik.

Berikut latar pendidikan Nusron Wahid dirangkum Okezone, Sabtu (26/10/2024). Ia lahir pada tanggal 12 Oktober 1973 di Kudus, Jawa Tengah.

Pendidikan dasar dimulai di MI MIFTAHUL THALIBI Kudus pada tahun 1979 - 1985, melanjutkan pendidikan ke MTS Qudsiyyah Kudus pada tahun 1987 - 1990 dan MA Qudsiyyah Kudus pada tahun 1990 - 1993 sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dengan gelar Ilmu Budaya pada tahun 1993 - 1998.

Setelah mendapatkan gelar sarjana, Nusron melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Magister di bidang Ekonomi pada tahun 2007 - 2011. Pendidikan yang diraihnya ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan ekonomi dan sosial, yang sangat penting untuk posisinya saat ini.