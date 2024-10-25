Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Latar Belakang Pendidikan Prilly Latuconsina, Ternyata Peraih Predikat Summa Cum Laude Jurusan Ilmu Komunikasi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:11 WIB
Ini latar belakang pendidikan Prilly Latuconsina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Prilly Latuconsina, ternyata peraih predikat summa Cum Laude Jurusan Ilmu Komunikasi. Artis cantik, Prilly Latuconsina menyita perhatian lantaran membagikan potret dirinya yang baru saja membeli kapal pesiar kecil alias yacht untuknya pribadi. Bahkan, kapal tersebut bertuliskan namanya, yakni Prilly Latuconsina Fisher.

Diketahui, harga yacht yang dibeli Prilly itu sekitar lebih dari Rp2,5 miliar. Angka yang sangat fantastis tentunya untuk dibeli oleh gadis muda berusia 28 tahun.

Namun jika menilik kesuksesannya sebagai seorang aktris dan pengusaha, tentunya sangat mungkin bagi Prilly membeli barang mewah seperti yacht tersebut. Pasalnya, dirinya banyak membintangi sejumlah film-film terkenal.

Sebut saja film Danur 1 hingga Danur 3, Ku Kira Kau Rumah, Ketika Berhenti Disini, Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dan masih banyak yang lainnya. Kesuksesannya di dunia hiburan inilah yang membuatnya memiliki kekayaan yang fantastis.

Bukan hanya sebagai seorang aktris, pemilik nama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina rupanya juga memiliki prestasi yang luar biasa di dunia pendidikannya.

Bagi yang belum tahu, Prilly Latuconsina lahir Tangerang pada 15 Oktober 1996. Ia kemudian menempuh pendidikan dasar di SD IT Asy-Syukriyah. Alasannya adalah karena sang ayah sangat ingin menanamkan nilai-nilai agama pada putrinya sejak kecil.

Setelah itu, Prilly kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 4 Tangerang dan kemudian lanjut di SMA Negeri 7 Tangerang. Namun karena kesibukannya sebagai seorang publik figur, ia kemudian memilih homeschooling bersama dengan Kak Seto.

