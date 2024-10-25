Giring Ganesha Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan Wamen Kebudayaan yang Sempat Dikeluarkan dari Kampus

JAKARTA - Giring Ganesha lulusan apa? ini riwayat pendidikan sang Wakil Menteri Kebudayaan yang ternyata sempat dikeluarkan dari kampus. Presiden Prabowo Subianto menunjuk musisi dan mantan vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih. Giring dianggap sebagai sosok yang paham terhadap kebudayaan sehingga layak untuk menjadi wakil Fadli Zon.

Namun tak lama setelah dilantik, Giring Nidji justru langsung dirujak netizen. Hal ini karena unggahan dan komentarnya di sosial media yang tidak mencerminkan sosok seorang pejabat di Kementerian Kebudayaan.

Dalam salah satu unggahan instagramnya, Giring membagikan potret dirinya berfoto dengan Fadli Zon usai pelantikan. Namun yang jadi sorotan, caption yang digunakan tidak sesuai ejaan Bahasa Indonesia yang benar sehingga sampai ada netizen yang membenarkannya.

“Setelah pelantikan, (beri koma) saya langsung menyusul Pak Menteri (bukan Mentri) ke kantor. Sampai di sana (di-nya dipisah), (beri koma) kami (jangan 'kita', karena formal) langsung bersilaturahmi dengan beberapa jajaran staf (F-nya satu, bukan staff) yang menyambut dengan hangat,” tulis @rimimachine.

“Menulis adalah bagian dari budaya. Mari mulai meluruskan langkah dari yang paling kecil.” sambungnya.

Parahnya lagi, Giring Ganesha membalas perbaikan tersebut dengan menggunakan Bahasa Inggris. Hal ini pun membuat dirinya dirujak oleh netizen. Bukan hanya itu, para netizen juga mencari tahu bagaimana perjalanan pendidikan sang Wakil Menteri Kebudayaan.

Giring Ganesha Djumaryo merupakan pria kelahiran Jakarta, 14 Juli 1983. Dirinya diketahui adalah lulusan dari SMA 34 Jakarta dan lulus pada tahun 2002. Setelah itu, dirinya kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina.